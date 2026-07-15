I russi stanno trasformando Tbilisi

Da ilpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dall'invasione dell'Ucraina, decine di migliaia di cittadini russi sono arrivati a Tbilisi, modificando la composizione sociale della città. La presenza di questa comunità si è riflessa anche nel paesaggio urbano e nella quotidianità, con un aumento di attività e presenze di origine russa. Non sono state registrate violenze o scontri, ma il fenomeno ha portato a un cambiamento nel tessuto sociale locale. La situazione continua a evolversi senza interventi ufficiali di controllo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dall'invasione dell'Ucraina nella capitale della Georgia ne sono arrivati decine di migliaia, creando una società a parte «La prima cosa che è cambiata è stato il paesaggio sonoro. All’improvviso, ogni volta che uscivo a comprare il pane o a fare la spesa, lungo la strada tutti parlavano russo». Tamar Babuadze vive da sempre a Vera, un quartiere nel centro di Tbilisi, e come ricercatrice si è spesso occupata del rapporto tra i georgiani e le comunità migranti che si stabiliscono nella capitale. Quello dei russi arrivati dopo l’invasione in Ucraina, però, è stato un flusso diverso da tutti gli altri. In un primo momento arrivarono... 🔗 Leggi su Ilpost.it

i russi stanno trasformando tbilisi
© Ilpost.it - I russi stanno trasformando Tbilisi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Ancient Christianity That is Alive and Well in Georgia

Video The Ancient Christianity That is Alive and Well in Georgia

Notizie e thread social correlati

Le nuove tecnologie stanno trasformando la guerra in un pantano permanenteLe tecnologie militari stanno evolvendo rapidamente, rendendo le armi e i sistemi di difesa più sofisticati.

Leggi anche: Robotica, IA e dati stanno già trasformando la sanità italiana

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web