i russi stanno trasformando tbilisi

Dall'invasione dell'Ucraina, decine di migliaia di cittadini russi sono arrivati a Tbilisi, modificando la composizione sociale della città. La presenza di questa comunità si è riflessa anche nel paesaggio urbano e nella quotidianità, con un aumento di attività e presenze di origine russa. Non sono state registrate violenze o scontri, ma il fenomeno ha portato a un cambiamento nel tessuto sociale locale. La situazione continua a evolversi senza interventi ufficiali di controllo.

Dall'invasione dell'Ucraina nella capitale della Georgia ne sono arrivati decine di migliaia, creando una società a parte «La prima cosa che è cambiata è stato il paesaggio sonoro. All’improvviso, ogni volta che uscivo a comprare il pane o a fare la spesa, lungo la strada tutti parlavano russo». Tamar Babuadze vive da sempre a Vera, un quartiere nel centro di Tbilisi, e come ricercatrice si è spesso occupata del rapporto tra i georgiani e le comunità migranti che si stabiliscono nella capitale. Quello dei russi arrivati dopo l’invasione in Ucraina, però, è stato un flusso diverso da tutti gli altri. In un primo momento arrivarono... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Ancient Christianity That is Alive and Well in Georgia

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