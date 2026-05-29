Le tecnologie militari stanno evolvendo rapidamente, rendendo le armi e i sistemi di difesa più sofisticati. Questa crescita di intelligenza artificiale e automazione potrebbe aumentare la complessità dei conflitti e la loro durata. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che l’uso di tecnologie avanzate in guerra potrebbe portare a decisioni più rapide e meno umane, con conseguenze imprevedibili. La presenza di sistemi automatizzati rende più difficile distinguere tra obiettivi civili e militari, aumentando i rischi di escalation.

La tecnologia militare diventa sempre più intelligente. E proprio per questo la guerra rischia di diventare una scelta sempre più stupida. Sembra una forzatura, anche un po’ naïf, eppure è la realtà con cui tutti i giorni deve fare i conti chi conduce una guerra d’invasione senza ottenere risultati – citofonare Vladimir Putin per maggior informazioni – o chi sperava di cavarsela con attacchi mirati e improvvisi – Donald Trump in Iran. Nasce da qui la nuova cover story dell’Economist. «Queste due guerre esemplificano due nuove verità del campo di battaglia: la tecnologia ha reso più difficile per qualsiasi esercito avanzare sul terreno; ha anche reso più facile per le potenze più deboli, quando attaccate da quelle più forti, seminare il caos», si legge nell’articolo di presentazione del numero. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le nuove tecnologie stanno trasformando la guerra in un pantano permanente

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How AI and Drones are transforming the Indian Army

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