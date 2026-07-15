Da venerdì 17 luglio 2026, il gruppo romano Relief ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Eh No! in radio e su tutte le piattaforme digitali. La band ha annunciato che il brano porta un messaggio specifico, anche se non sono stati forniti dettagli sui contenuti. La pubblicazione segue un’attesa di diverse settimane, e il singolo rappresenta il primo rilascio ufficiale della band nel 2026. Non sono state comunicate altre informazioni relative a eventuali concerti o promozioni collegate.

Il messaggio dietro il nuovo brano. A partire da venerdì 17 luglio 2026, arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Eh No!, il nuovo singolo della band romana Relief. Il brano, che segue la pubblicazione de il precedente singolo, affronta temi di profonda attualità per la società connessa, concentrandosi sulla responsabilità individuale in un’epoca dominata dalle continue semplificazioni e dalle narrazioni fortemente polarizzate. In un contesto in cui il dibattito si riduce spesso a uno scontro rapido e superficiale, il gruppo sceglie di esplorare le dinamiche interiori e relazionali. La stessa band spiega in modo chiaro la genesi e il significato dell’opera: «Abbiamo scritto Eh no! osservando quanto sia diventato facile trovare un colpevole e quanto sia diventato difficile mettersi in discussione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - I Relief lanciano il nuovo singolo Eh No!

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