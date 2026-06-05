Gli Inna Cantina hanno pubblicato il nuovo singolo “Badadan”, un brano che combina sonorità reggae e urbane. La canzone segna il debutto discografico della band e è disponibile sulle piattaforme digitali. La pubblicazione del singolo è stata annunciata attraverso i canali ufficiali e rappresenta l’inizio di una nuova fase artistica per il gruppo. La canzone è stata registrata in Italia e prodotta da un’etichetta indipendente.

L’attesa è finita per i fan della musica reggae e delle sonorità urbane. Gli Inna Cantina, una delle realtà più fresche, indipendenti e costanti della scena underground e reggae italiana, tornano a far ballare il pubblico con l’uscita del loro nuovissimo singolo: “Badadan”. Il brano si candida ufficialmente a diventare una delle colonne sonore più ritmate e travolgenti dei prossimi mesi, portando una ventata di energia pura nelle playlist estive. “Badadan” è un pezzo che colpisce fin dal primo ascolto grazie a un ritmo incalzante e a un groove potente, pensato specificamente per la dimensione dei live e dei festival all’aperto. Il titolo stesso evoca un suono onomatopeico, un richiamo ritmico che entra in testa e non ne esce più, quasi a simboleggiare il battito del cuore che accelera sotto i colpi dei bassi. 🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - Inna Cantina lanciano “Badadan”: il nuovo singolo che accende l’estate

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