Premessa La gestione dei flussi migratori e delle connesse politiche interne (occupazione e salari) negli ultimi decenni, in Italia, è stata tutto fuorché sapiente. Il globalismo si è illuso di poter mescolare culture e religioni a oltranza, come se l’umanità fosse una massa amorfa, omologabile sotto la bandiera del Mc Donald’s e dei siti porno. L’operazione, già teoricamente traballante, può reggere in un’economia prospera, dove gli animi vengono soddisfatti dal benessere diffuso. Tutto cambia in tempo di crisi. Benvenuti nel presente. La condizione giovanile Il fenomeno “maranza” va inquadrato nel più ampio contesto giovanile. È ormai... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - I "maranza" come nuovi "no vax": un facile capro espiatorio del fallimento dell’Occidente

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