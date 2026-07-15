i cinesi giocano in italia superhisen verso il controllo di giochi preziosi

Il controllo di Giochi Preziosi sta per passare a una società cinese. Durante un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gruppo ha confermato l’accordo per l’ingresso nel capitale di Superhisen Corporation, il suo principale partner manifatturiero. La decisione segna un passaggio importante nella proprietà dell’azienda, con la conferma di un’intesa già raggiunta tra le parti.

Il controllo di Giochi Preziosi si avvia a passare in mani cinesi. Nel corso di un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gruppo ha confermato l’intesa per l’ingresso nel capitale della cinese Superhisen Corporation, suo principale partner manifatturiero. L’operazione, che prevede un aumento di capitale di circa 80 milioni di euro, porterebbe Superhisen ad assumere la maggioranza delle quote e la guida industriale della società, inclusa la controllata spagnola Famosa. L’accordo è ora sottoposto agli step successivi per l’approvazione definitiva. L’operazione rappresenta il passaggio più significativo nella storia attuale... 🔗 Leggi su Formiche.net

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