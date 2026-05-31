superhisen chi sono i cinesi che puntano su giochi preziosi

Superhisen Corporation, gruppo cinese, si prepara a acquisire Giochi Preziosi, azienda italiana specializzata nel settore dei giocattoli. La società cinese ha presentato un'offerta formale per il controllo dell’impresa, che detiene una posizione di rilievo nel mercato nazionale. La trattativa è in corso, senza che siano stati resi noti dettagli finanziari o tempistiche. La possibile acquisizione coinvolge un’azienda leader nel settore, nota per la produzione e distribuzione di giocattoli in Italia.

Si chiama Superhisen Corporation ed è il gruppo cinese pronto a prendere il controllo di Giochi Preziosi, azienda leader del mercato italiano nel settore dei giocattoli. Già uno dei suoi più importanti fornitori della catena toys, pare che Superhisen abbia firmato un memorandum d’intesa con la famiglia Preziosi a capo della società italiana. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera ed è subito rimbalzata negli ambienti finanziari che contano. Non solo perché in molti si sono chiesti chi diavolo fossero gli asiatici pronti a subentrare a Enrico Preziosi, ma anche perché alcuni hanno letto l’intera vicenda come l’ennesima svendita del Made in Italy a player stranieri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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