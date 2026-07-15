I biglietti dei concerti sono sempre più cari | da Bruno Mars a Laura Pausini prezzi quasi raddoppiati rispetto al pre Covid
I prezzi dei biglietti per i concerti sono aumentati significativamente rispetto a prima della pandemia, con alcuni artisti come Bruno Mars e Laura Pausini che hanno visto i costi quasi raddoppiare. Per assistere a un evento musicale di artisti di rilievo ora serve una somma pari a quella richiesta per una mini-vacanza. In passato, bastavano poche decine di euro per acquistare un biglietto; oggi, invece, il costo è notevolmente più elevato.
Una volta bastava mettere da parte qualche decina di euro. Oggi per vedere dal vivo uno dei grandi nomi della musica italiana o internazionale può servire quasi quanto una mini-vacanza. Nel 2025, gli italiani hanno speso 1,16 miliardi di euro in biglietti dei concerti, il dato più alto mai registrato. Ma insieme alla spesa complessiva cresce anche una sensazione condivisa un po’ da tutti: andare a un concerto costa molto più di qualche anno fa. In realtà, non esiste uno studio sistematico sull’andamento dei prezzi per il settore, ma i numeri sembrano confermare questa impressione. Quasi 150 euro per vedere Bruno Mars dal prato di San Siro. Raddoppia il prezzo per Ultimo. 🔗 Leggi su Open.online
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