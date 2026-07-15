I biglietti dei concerti sono sempre più cari | da Bruno Mars a Laura Pausini prezzi quasi raddoppiati rispetto al pre Covid

Notizia in breve

I prezzi dei biglietti per i concerti sono aumentati significativamente rispetto a prima della pandemia, con alcuni artisti come Bruno Mars e Laura Pausini che hanno visto i costi quasi raddoppiare. Per assistere a un evento musicale di artisti di rilievo ora serve una somma pari a quella richiesta per una mini-vacanza. In passato, bastavano poche decine di euro per acquistare un biglietto; oggi, invece, il costo è notevolmente più elevato.