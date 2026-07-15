Hormuz bloccato viaggi più lunghi e flotte di Tir Le nuove rotte delle merci italiane

Dopo le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, riducendo i transiti di petroliere a sei e nessuna nave metaniera è passata. La chiusura ha causato un aumento dei tempi di viaggio e ha portato a un incremento delle rotte alternative per le merci italiane. La situazione si è verificata domenica, segnando il minimo di traffico da due mesi.

Roma, 15 luglio 2026 – Dopo la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, gli attacchi di Teheran ad alcune navi commerciali e la decisione della nuova ’chiusura’ dello Stretto, il traffico di petroliere a Hormuz è sceso al minimo da due mesi: domenica erano visibili appena sei transiti e nessuna metaniera. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-vogliamo-essere-rimborsati-per-lo-stretto-di-hormuz-xsbrs0pp Il prezzo della guerra. E mentre armatori e assicuratori riducono l’esposizione, la crisi non resta in mare: entra nei preventivi, nei magazzini e nei listini. Per i traffici Asia-Europa la risposta è la circumnavigazione dell’Africa, che aggiunge mediamente 10-14 giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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