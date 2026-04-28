Durante l’On Air Festival di Palermo, l’attore ha parlato apertamente della sua decisione di mettere da parte l’immagine di eroe e di lasciare spazio a un percorso più personale. Ha dichiarato di aver scelto di autodistruggersi, di voler andare contro le aspettative e di voler “rovinarsi”. Nel corso dell’intervento, ha anche condiviso alcuni dettagli sui progetti futuri e sul suo stato d’animo.

Can Yaman durante la sua partecipazione all’ On Air Festival di Palermo si è raccontato a tutto tondo svelando anche i suoi prossimi progetti. Ci sarà una serie dai toni della commedia dal titolo “Bro” con e di Giovanni Nasta: “Dopo Sandokan ho deciso di mettermi alla prova sul serio. Ho deciso di volermi autodistruggere e non interpretare il classico ruolo del figo e dell’eroe. Mi sono detto: mi voglio rovinare, così ho accolto l’invito di Giovanni”. E ancora: “La parte bella di fare l’attore è potersi nascondere dietro ai personaggi: mi piace creare nel pubblico la confusione tra chi sono io e chi interpreto, anche se cerco sempre di avvicinare i personaggi alla mia persona”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho deciso di volermi autodistruggere e non interpretare il classico ruolo del figo e dell’eroe. Mi sono detto: mi voglio rovinare”: così Can Yaman

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