Harry Kane ha un’attaccatura che si sta ritirando, come quella di molti uomini di 32 anni. La sua fronte appare più ampia rispetto a qualche anno fa, senza interventi o trattamenti visibili. La sua condizione è evidente e non sembra essere oggetto di trattamenti estetici. La sua situazione è simile a quella di altri uomini della stessa età che non si sottopongono a controlli specialistici regolari.

Harry Kane ha un'attaccatura che sta arretrando esattamente come farebbe quella di qualunque uomo di trentadue anni cresciuto senza una vera e propria ossessione per il proprio aspetto fisico e conseguenti visite semestrali dal tricologo. Ai Mondiali del 2026, con l'Inghilterra che prova per l'ennesima volta a riportarla a casa, il capitano e capocannoniere della Nazionale non sta trascinando solo un intero paese, ma un'intera categoria di uomini che stanno resistendo stoicamente a un'ossessione collettiva per dei capelli perfetti. Negli ultimi dieci anni il calcio è diventato il posto più fitto di attaccature perfette del pianeta, più delle sfilate, più dei red carpet. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Harry Kane è l'ultimo uomo rimasto con un'attaccatura vera

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