Dopo aver segnato sette gol con la Norvegia, il calciatore del Manchester City si trova in Sicilia. Ha partecipato alla sfilata di Dolce&Gabbana a Taormina, sfilando sul red carpet al Teatro Antico. Successivamente, si è spostato in yacht per alcuni giorni di relax. La presenza del calciatore ha attirato l'attenzione dei media locali, che lo hanno seguito durante il soggiorno. Nessuna altra attività ufficiale è stata comunicata.

Dopo i sette gol e il grande torneo con la Norvegia, il centravanti del Manchester City si concede qualche giorno di relax: prima il red carpet al Teatro Antico, poi la vacanza in yacht. (X@popbackupp) Dal campo al red carpet. Dopo essere stato uno dei volti più iconici del Mondiale con la maglia della Norvegia, Erling Haaland ha scelto la Sicilia per aprire le sue vacanze estive. Prima una tappa a Taormina, ospite dell’evento "Grand Tour – Blu Mediterraneo" di Dolce & Gabbana, poi qualche giorno di relax a bordo di uno yacht lungo le coste dell’isola. Il centravanti del Manchester City ha fatto il suo ingresso al Teatro Antico indossando un completo bianco, attirando l’attenzione del pubblico e dei fotografi presenti all’appuntamento organizzato dalla maison italiana. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Haaland sbarca in Sicilia per Dolce&Gabbana: guarda la sua sfilata a Taormina

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