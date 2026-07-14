Haaland è atterrato ieri a Catania con un volo privato proveniente da Oslo. Dopo aver lasciato la Norvegia, si è diretto verso la costa ionica, dove ha partecipato a una sfilata di Dolce&Gabbana. Durante l'evento, ha portato sotto il braccio un oggetto insolito, che ha attirato l'attenzione dei presenti. La sua presenza ha suscitato curiosità tra i partecipanti e i media locali.

Erling Haaland ha lasciato ieri Oslo a bordo di un volo privato diretto a Catania, per poi raggiungere la costa ionica. Archiviata con la Norvegia l’eliminazione ai quarti del Mondiale 2026, il centravanti del Manchester City è arrivato in Sicilia per partecipare agli eventi di Alta Moda firmati Dolce&Gabbana a Taormina e concedersi qualche giorno di vacanza. Dal campo alla passerella, per lui, il passo è stato brevissimo. Prima di ripartire, però, Haaland si era presentato nella capitale norvegese con un souvenir decisamente meno elegante sotto il braccio: un procione impagliato intento a bere tequila, acquistato in Texas per 750 dollari. «Mi ha seguito fino a casa», ha scritto sui social mostrando il nuovo compagno di viaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Haaland cambia campo: dopo il Mondiale arriva in Sicilia per la sfilata di Dolce&Gabbana. Il bizzarro souvenir sotto il braccio

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Mondiali 2026, Brasile-Norvegia 1-2: la sintesi della gara

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