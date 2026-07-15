Un negozio di Dallas ha registrato un caos dopo che Haaland ha acquistato un procione chiamato Row come souvenir. La richiesta ha causato un sovraccarico, con clienti che si sono presentati per vedere l’animale. Il prezzo pagato dall’attaccante del Manchester City per il procione non è stato reso noto. Inoltre, il negozio ha venduto oggetti western per una cifra complessiva di diverse migliaia di dollari.

Il mondo ha scoperto Erling Haaland. E ora anche il suo procione. L’attaccante del Manchester City ha trascinato la Norvegia in una cavalcata storica al Mondiale, dove mancava da più di vent’anni. La corsa si è fermata ai quarti contro l’Inghilterra, in una partita discussa anche per l’episodio del pallone che avrebbe toccato una telecamera aerea prima del gol del pareggio inglese. Ma il Mondiale di Haaland non è finito con il fischio finale. Il biondo centravanti ha conquistato il pubblico non solo con i gol, ma anche con il suo modo di stare dentro e fuori dal campo. Durante il torneo il suo seguito Instagram è passato da circa 40 a 60 milioni di follower, mentre le ricerche online legate al suo nome sono esplose. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Haaland, quanto costa il procione Row e dove lo ha comprato: il souvenir che ha mandato in tilt un negozio di Dallas e la cifra folle in oggetti western

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