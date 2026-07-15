Ha voluto così Michelle Hunziker spiega la decisione di Giulio Berruti

Giulio Berruti ha deciso di lasciare la carriera di attore e di dedicarsi ad altri interessi. La sua scelta è stata comunicata pubblicamente e attribuita a una decisione personale. Berruti ha spiegato che ha voluto così, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Michelle Hunziker ha commentato la situazione, ma non ha fornito commenti o opinioni aggiuntive sulla decisione dell’attore. La notizia riguarda esclusivamente il cambio di percorso professionale di Berruti.

Michelle Hunziker continua a vivere un periodo particolarmente felice, sia dal punto di vista professionale che personale. La conduttrice svizzera, da mesi al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con Giulio Berruti, non nasconde più la serenità ritrovata e, nelle ultime settimane, ha scelto di raccontare aspetti molto intimi della loro relazione. Tra vacanze, weekend in montagna e momenti di relax lontano dai riflettori, la coppia appare sempre più affiatata. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Michelle ha spiegato quanto la presenza di Giulio Berruti abbia cambiato il suo modo di vivere l’amore, lasciandosi andare a una confessione che ha colpito il pubblico: “Mi sento al sicuro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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