Durante un dibattito parlamentare, un deputato ha urlato, scatenando un caos tra i presenti. Il suo gesto ha coinvolto anche un altro deputato, ritenuto vicino a Vannacci, che si è trovato al centro di una bufera. La discussione si è interrotta, con tensioni visibili tra gli intervenuti. La scena si è protratta per alcuni minuti, interrompendo l’ordine dei lavori e attirando l’attenzione dei media presenti in aula. La vicenda ha generato ulteriori polemiche nel contesto politico.

Una giornata che doveva rappresentare un momento di affermazione politica si è trasformata in un nuovo fronte di polemica. Nel dibattito parlamentare sulla riforma della legge elettorale, il gruppo vicino a Roberto Vannacci è finito sotto i riflettori per una serie di episodi che hanno acceso lo scontro tra maggioranza, opposizione e le diverse anime del centrodestra. Il confronto sulle modifiche al sistema elettorale, già caratterizzato da tensioni e trattative, ha assunto toni ancora più accesi dopo alcune accuse rivolte a un deputato vicino al movimento del generale. La vicenda ha aperto un nuovo capitolo nei rapporti interni alla maggioranza e ha evidenziato le distanze sulle modalità di introduzione delle preferenze elettorali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha urlato **”. Il fedelissimo di Vannacci nella bufera, caos totale alla Camera

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