Milo Infante ha annunciato il suo passaggio dalla Rai a Mediaset, scatenando un botta e risposta tra il conduttore e i vertici dell’azienda pubblica. Dopo alcune dichiarazioni di Infante sul suo passato in Rai, i rappresentanti dell’azienda hanno risposto con una nota ufficiale. A questa, il giornalista ha replicato con ulteriori dichiarazioni, mantenendo un tono acceso. La disputa si svolge su più fronti e il clima tra le parti appare molto teso.

L’addio di Milo Infante alla Rai, destinazione Mediaset, continua a far discutere e sembra essere tutto fuorché una separazione senza attriti. Dopo alcune dichiarazioni del conduttore sul suo passato a Viale Mazzini, è arrivata la replica dei vertici dell’azienda, seguita da una nuova controreplica del giornalista. Il risultato è un botta e risposta che mette in evidenza un rapporto rimasto tutt’altro che disteso, nonostante le reciproche attestazioni di stima. La Rai bacchetta Milo Infante: ecco il motivo, c’entra Salvo Sottile. A intervenire è stato l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, che ha espresso il proprio disappunto per le recenti dichiarazioni di Milo Infante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Guerra aperta tra Milo Infante e la Rai: accuse e risposte piccate, altro che separazione serena, il clima è tesissimo!

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