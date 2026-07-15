Milo Infante ha lasciato la Rai per passare a Mediaset, ma la rottura tra lui e l’azienda si è trasformata in un confronto acceso. Dopo le dichiarazioni del conduttore sul suo passato in Rai, i vertici dell’emittente hanno risposto con commenti critici. Infante ha quindi replicato, alimentando il clima di tensione tra le parti. La vicenda si svolge attraverso scambi di dichiarazioni pubbliche, senza che siano stati resi noti dettagli specifici delle posizioni di ciascuno.

L’addio di Milo Infante alla Rai, destinazione Mediaset, continua a far discutere e sembra essere tutto fuorché una separazione senza attriti. Dopo alcune dichiarazioni del conduttore sul suo passato a Viale Mazzini, è arrivata la replica dei vertici dell’azienda, seguita da una nuova controreplica del giornalista. Il risultato è un botta e risposta che mette in evidenza un rapporto rimasto tutt’altro che disteso, nonostante le reciproche attestazioni di stima. La Rai bacchetta Milo Infante: ecco il motivo, c’entra Salvo Sottile. A intervenire è stato l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, che ha espresso il proprio disappunto per le recenti dichiarazioni di Milo Infante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Guerra aperta tra Milo Infante e la Rai: accuse e risposte piccate, altro che separazione serena, il clima è tesissimo!

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Guerra aperta tra Milo Infante e la Rai: altro che separazione serena, il clima è tesissimo!

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