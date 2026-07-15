Groenlandia parte missione internazionale per studiare scioglimento ghiacci
Una missione internazionale è partita in Groenlandia per monitorare lo scioglimento dei ghiacci. Lo studio si concentra sull’analisi dei cambiamenti nelle calotte glaciali e sulla quantità di ghiaccio che si sta sciogliendo. I ricercatori raccolgono dati su temperatura, livello del mare e dinamiche glaciali. L’obiettivo è ottenere informazioni aggiornate sui processi di scioglimento e sui loro effetti potenziali. La missione si svolge in diverse aree della regione, con l’uso di strumenti satellitari e di campo.
Dai problemi del presente agli studi sul futuro del pianeta. Parte una missione internazionale in Groenlandia per monitorare gli effetti dello scioglimento dei ghiacci. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Groenlandia, parte missione internazionale per studiare scioglimento ghiacci
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