Groenlandia, parte missione internazionale per studiare scioglimento ghiacci

Notizia in breve

Una missione internazionale è partita in Groenlandia per monitorare lo scioglimento dei ghiacci. Lo studio si concentra sull’analisi dei cambiamenti nelle calotte glaciali e sulla quantità di ghiaccio che si sta sciogliendo. I ricercatori raccolgono dati su temperatura, livello del mare e dinamiche glaciali. L’obiettivo è ottenere informazioni aggiornate sui processi di scioglimento e sui loro effetti potenziali. La missione si svolge in diverse aree della regione, con l’uso di strumenti satellitari e di campo.