Groenlandia parte missione internazionale per studiare scioglimento ghiacci

Da tv2000.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una missione internazionale è partita in Groenlandia per monitorare lo scioglimento dei ghiacci. Lo studio si concentra sull’analisi dei cambiamenti nelle calotte glaciali e sulla quantità di ghiaccio che si sta sciogliendo. I ricercatori raccolgono dati su temperatura, livello del mare e dinamiche glaciali. L’obiettivo è ottenere informazioni aggiornate sui processi di scioglimento e sui loro effetti potenziali. La missione si svolge in diverse aree della regione, con l’uso di strumenti satellitari e di campo.

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Dai problemi del presente agli studi sul futuro del pianeta. Parte una missione internazionale in Groenlandia per monitorare gli effetti dello scioglimento dei ghiacci. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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