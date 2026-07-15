Tre statue di ghiaccio rappresentanti un agricoltore, un ciclista e un operaio edile sono state collocate davanti al Colosseo da Greenpeace Italia e Cgil. Esposte sotto il sole, le sculture si sono sciolte rapidamente. L’installazione ha coinvolto le due organizzazioni come forma di protesta contro il caldo e le condizioni di lavoro. Nessun intervento o spostamento immediato delle statue è stato segnalato.

Tre statue di ghiaccio, raffiguranti un agricoltore, un ciclista e un operaio edile, sono state installate da Greenpeace Italia e Cgil davanti al Colosseo e lasciate sciogliere sotto il sole. La protesta punta a sensibilizzare sulle condizioni di chi lavora durante le sempre più frequenti ondate di calore legate al cambiamento climatico. Le due organizzazioni chiedono una maggiore tassazione delle aziende che fanno largo uso di combustibili fossili, destinando le risorse a interventi per rendere territori e luoghi di lavoro più resilienti al caldo estremo e agli eventi climatici. “I cambiamenti climatici distruggono il pianeta e distruggono il lavoro” ha sottolineato Natale Di Col della Cgil. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo e lavoro, al Colosseo protesta Cgil e Greenpeace con statue di ghiaccio

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