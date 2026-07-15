Gran finale per Schermi di Piombo | l’evoluzione del lavoro e l’incertezza del futuro
La rassegna cinematografica “Schermi di Piombo” si è conclusa a Roma. Durante l’evento sono stati proiettati film che raccontano l’evoluzione del lavoro e le trasformazioni dell’economia italiana. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e critici, con discussioni sui cambiamenti sociali e professionali degli ultimi decenni. La serata finale ha riunito gli organizzatori e gli spettatori per il saluto conclusivo, senza ulteriori eventi programmati.
Dal passato al presente: le mutazioni dell’economia italiana. La rassegna cinematografica che ha accompagnato le serate romane giunge al suo atto conclusivo. Il prossimo 21 luglio 2026 l’Eur Social Park ospiterà il gran finale di Schermi di Piombo. Ombre e poteri l’Italia dietro le quinte, un progetto che si è affermato come un palcoscenico della memoria capace di superare le tradizionali logiche didattiche. Il percorso culturale, nato da un’idea di Leonardo Scuderi, si chiude con un’analisi lucida sulle trasformazioni del tessuto socio-economico nazionale. Iniziata lo scorso 9 giugno, la kermesse ha saputo costruire un ponte tra diverse epoche. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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