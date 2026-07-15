Gran finale per Schermi di Piombo | l’evoluzione del lavoro e l’incertezza del futuro

Notizia in breve

La rassegna cinematografica “Schermi di Piombo” si è conclusa a Roma. Durante l’evento sono stati proiettati film che raccontano l’evoluzione del lavoro e le trasformazioni dell’economia italiana. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e critici, con discussioni sui cambiamenti sociali e professionali degli ultimi decenni. La serata finale ha riunito gli organizzatori e gli spettatori per il saluto conclusivo, senza ulteriori eventi programmati.