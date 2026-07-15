Le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026-2027 e 2027-2028 sono in fase di pubblicazione, con molte commissioni ancora impegnate nelle esclusioni. La principale causa riguarda l’assenza del titolo di accesso o dei crediti formativi necessari, anche per la scuola secondaria. Sono previsti reclami da parte degli interessati, e le procedure di pubblicazione continuano a essere aggiornate dagli Uffici Scolastici.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: la fase di pubblicazione entra nel vivo, ma sono ancora tanti gli Uffici Scolastici alle prese con le esclusioni perchè manca il titolo di accesso (compresi i CFU necessari per la scuola secondaria). L'articolo Graduatorie GPS 2026: pubblicazione, esclusioni e reclami Avvisi Uffici Scolastici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie GPS 2026: chi entra, chi rischia l'esclusione e quando escono

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Graduatorie GPS 2026: punteggio è visibile su Istanze online [Avvisi Uffici Scolastici]Il punteggio delle graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026-2027 e 2027-2028 è visibile su Istanze online.

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