Graduatorie GPS 2026 | pubblicazione esclusioni e reclami Avvisi Uffici Scolastici
Le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026-2027 e 2027-2028 sono in fase di pubblicazione, con molte commissioni ancora impegnate nelle esclusioni. La principale causa riguarda l’assenza del titolo di accesso o dei crediti formativi necessari, anche per la scuola secondaria. Sono previsti reclami da parte degli interessati, e le procedure di pubblicazione continuano a essere aggiornate dagli Uffici Scolastici.
Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: la fase di pubblicazione entra nel vivo, ma sono ancora tanti gli Uffici Scolastici alle prese con le esclusioni perchè manca il titolo di accesso (compresi i CFU necessari per la scuola secondaria). L'articolo Graduatorie GPS 2026: pubblicazione, esclusioni e reclami Avvisi Uffici Scolastici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026: chi entra, chi rischia l'esclusione e quando escono
Notizie e thread social correlati
Graduatorie GPS 2026: avvisi Uffici Scolastici per visualizzazione punteggio e reclamoGli Uffici Scolastici hanno pubblicato gli avvisi relativi alle graduatorie GPS per il biennio 2026/27 e 2027/28.
Graduatorie GPS 2026: punteggio è visibile su Istanze online [Avvisi Uffici Scolastici]Il punteggio delle graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026-2027 e 2027-2028 è visibile su Istanze online.
Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026: punteggio adesso visibile anche per chi ha sciolto la riserva [Avvisi Uffici Scolastici]; GPS 2026/28, si avvicina la pubblicazione delle graduatorie: avvisi USP su visualizzazione punteggi; GPS 2026, Valutazione delle domande: il punteggio è visibile su Istanze online. Possibile presentare RECLAMO? Tutti gli AVVISI degli Uffici Scolastici (IN AGGIORNAMENTO); GPS 2026/28: quando escono le graduatorie definitive.
ATA 24 Mesi 2026/2027, Pubblicazione delle prime graduatorie provvisorie: ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici territoriali. Possibile presentare RECLAMO? (IN AGGIORNAMENTO) facebook
Graduatorie GSP 2026 verso la pubblicazione, prevista solo correzione di errori materiali no integrazioniNei prossimi giorni gli Uffici Scolastici pubblicheranno le GPS 2026/28, dopo il lavoro di valutazione (ed esclusione) avviato a marzo. Le graduatorie sono pubblicate in forma definitiva, anche se è s ... orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026: punteggi disponibili su Istanze Online. Come verificare i dati e presentare reclamoProsegue in tutta Italia la pubblicazione dei punteggi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028. Gli aspiranti docenti possono consultare il dettaglio della propria posizione dir ... aetnanet.org