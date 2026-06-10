Graduatorie GPS 2026 | avvisi Uffici Scolastici per visualizzazione punteggio e reclamo

Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato gli avvisi relativi alle graduatorie GPS per il biennio 202627 e 202728. Le graduatorie provinciali e di istituto sono in fase di valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Sono stati resi disponibili avvisi per visualizzare i punteggi e presentare eventuali reclami. La procedura si sta avviando alla conclusione, con le date di pubblicazione e reclamo ancora da definire.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: la fase di valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo si avvia verso la fase conclusiva. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. Come previsto dall’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, gli Uffici Scolastici possono avvalersi delle scuole polo per la valutazione delle domande. Il consiglio è di affidare la classe di concorso ad un’unica scuola, per evitare difformità nella valutazione. L’ausilio delle scuole polo viene richiesto in due casi: quando ci sono scuole che hanno competenza per determinate classi di concorso, come ad es. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scuola: GAE, GPS e circolari inutili – Quando preoccuparsi davvero e quando no

Notizie e thread social correlati

Graduatorie GPS 2026: uffici scolastici e scuole polo al lavoro per la valutazione delle domande [AGGIORNATO]Dal 30 marzo gli uffici scolastici stanno valutando le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 2026/27...

Mobilità docenti 2026-27, pubblicati gli esiti: i bollettini degli uffici scolastici e come fare reclamoSono stati pubblicati gli elenchi provinciali con i trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo che hanno richiesto mobilità per l'anno...

Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026/28, avvisi sulle date di conclusione della valutazione delle domande; MAD Maturità 2026: come fare domanda per commissario esterno?; Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze dal 16 al 29 luglio [LO SPECIALE]; Oltre le MAD: ora siamo il tuo radar per gli Interpelli.

Graduatorie GPS 2026: lavori in corso, scioglimento della riserva entro il 2 luglio, pubblicazioneNel question time del 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: TFA sostegno e Indire stesso valore, posizione dipenderà da punteggio individualeNel question time dell’8 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... orizzontescuola.it