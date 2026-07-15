Graduatorie GPS 2026 | chi ha sciolto la riserva per titolo sostegno non avrà adesso i 9 punti su posto comune

Gli specializzandi in sostegno che avevano presentato domanda per le GPS 2026 entro il 16 marzo e richiesto la riserva per titolo, valida fino al 30 giugno 2026, non riceveranno più i 9 punti aggiuntivi sui posti comuni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda coloro che avevano sciolto la riserva per il titolo di sostegno. La normativa attuale non prevede più l’attribuzione di punti supplementari per questa categoria sui posti di area generale.

Graduatorie GPS 202628: la presentazione della domanda è avvenuta entro lo scorso 16 marzo. Entro quella data gli specializzandi del percorso sostegno (TFA sostegno tradizionale o Indire) hanno potuto richiedere la riserva per titolo da conseguire entro il 30 giugno 2026. La riserva è stata sciolta entro lo scorso 2 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda

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