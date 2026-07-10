Le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026-27 e 2027-28 sono in fase di valutazione e il punteggio è ora visibile anche per chi ha sciolto la riserva. La valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo si sta avviando verso la conclusione. Gli avvisi ufficiali degli uffici scolastici confermano questa fase finale del processo di assegnazione delle posizioni.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: la fase di valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo si avvia verso la fase conclusiva. Prossimo step lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. Le funzioni sono disponibili su Istanze on line fino al 2 luglio ore 23.59 L'articolo Graduatorie GPS 2026: punteggio adesso visibile anche per chi ha sciolto la riserva Avvisi Uffici Scolastici . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda

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