Graduatorie GPS 2026 | 4 mesi per la valutazione e non sono ancora pronte? A cosa è servito l’anticipo della domanda?

Domani alle 14.00 si apre su Istanze online la richiesta di supplenze per il 20262027, con scadenza il 16 luglio. La procedura riguarda docenti inseriti nelle GaE e GPS, con possibilità di scegliere supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. Le graduatorie GPS 2026 non sono ancora pronte, a quattro mesi dall’avvio della valutazione, nonostante l’anticipo delle domande.

Supplenze docenti 2026: domani 16 luglio ore 14.00 si apre su Istanze online la procedura per la richiesta di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027 da parte degli aspiranti inseriti a pieno titolo o con riserva nelle GaE e GPS 202628. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamento GPS 2026, i consigli giusti per inoltrare senza errori la domanda

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