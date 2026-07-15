GPS 150 preferenze apre la piattaforma! Scopri con noi come funziona | tutte le info utili QUESTION TIME con Semeraro LIVE Giovedì 16 luglio alle 13 | 45

Da giovedì 16 luglio è possibile accedere alla piattaforma per presentare le domande relative alle 150 preferenze. La procedura si rivolge agli insegnanti inseriti nelle graduatorie GaE e GPS 202628, che desiderano ottenere supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La richiesta si può effettuare online, seguendo le istruzioni fornite sulla piattaforma dedicata. In parallelo, è in programma una sessione live di approfondimento con un esperto, prevista per le 13:45 dello stesso giorno.

Al via dal 16 luglio la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. La piattaforma aprirà alle 14:00 e ci sarà tempo fino al 29 luglio per inoltrare la domanda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 150 preferenze, apre la piattaforma: scopri con noi come funziona. Tutte le info utili

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