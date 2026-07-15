Il governo è stato sconfitto alla Camera sulla legge elettorale con un risultato di 188 voti contro 187. Dopo il voto, i parlamentari di opposizione hanno esultato e hanno subito chiesto le dimissioni del presidente del consiglio. La votazione riguardava un emendamento sostenuto da alcune forze di maggioranza, con l’appoggio di altri partiti, ma alla fine non è passato. La decisione ha suscitato reazioni di festa tra gli oppositori, che ora chiedono un cambio di leadership.

Dopo il voto in Aula alla Camera di ieri, che per 188 a 187 ha visto andare sotto la maggioranza su un emendamento voluto da FdI con Udc e Nm e appoggiato, sulla carta, anche da FI e Lega, a Montecitorio è stata grande l’esultanza dei parlamentari di opposizione, che subito dopo hanno cominciato a chiedere che Giorgia Meloni si dimetta. Ecco le foto dei momenti che hanno seguito il voto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo battuto alla Camera sulla legge elettorale, le opposizioni esultano: le foto

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GOVERNO BATTUTO ALLA CAMERA SULLA LEGGE ELETTORALE!!

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