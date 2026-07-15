Anthony Gordon, nato in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera professionistica con l’Everton, dove ha giocato fino a trasferirsi al Barcellona per circa 80 milioni di euro. È noto per la sua velocità e tecnica, caratteristiche che gli hanno permesso di emergere tra i giovani talenti del calcio inglese. La sua personalità sul campo si distingue, attirando l’attenzione di media e tifosi. Il passaggio al club spagnolo rappresenta il suo trasferimento più importante fino a oggi.

Velocità, tecnica e una personalità che non passa inosservata: Anthony Gordon è uno dei volti più interessanti della nuova generazione del calcio inglese. Nato a Liverpool nel 2001 e cresciuto con il sogno di giocare ai massimi livelli, il giovane esterno ha costruito la sua carriera passando dalle giovanili dell'Everton alla consacrazione con il Newcastle United e alla chiamata della nazionale inglese. Un percorso fatto di talento, sacrificio e anche di momenti difficili, che lo hanno trasformato da promessa del calcio britannico a giocatore capace di incidere nelle partite più importanti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gordon, chi è la nuova stella dell'Inghilterra: dagli inizi all'Everton al passaggio al Barcellona (da 80 milioni di euro), la sua storia

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