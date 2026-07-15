Gordon chi è la nuova stella dell' Inghilterra | dagli inizi all' Everton al passaggio al Barcellona da 80 milioni di euro la sua storia
Anthony Gordon, nato in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera professionistica con l’Everton, dove ha giocato fino a trasferirsi al Barcellona per circa 80 milioni di euro. È noto per la sua velocità e tecnica, caratteristiche che gli hanno permesso di emergere tra i giovani talenti del calcio inglese. La sua personalità sul campo si distingue, attirando l’attenzione di media e tifosi. Il passaggio al club spagnolo rappresenta il suo trasferimento più importante fino a oggi.
Velocità, tecnica e una personalità che non passa inosservata: Anthony Gordon è uno dei volti più interessanti della nuova generazione del calcio inglese. Nato a Liverpool nel 2001 e cresciuto con il sogno di giocare ai massimi livelli, il giovane esterno ha costruito la sua carriera passando dalle giovanili dell'Everton alla consacrazione con il Newcastle United e alla chiamata della nazionale inglese. Un percorso fatto di talento, sacrificio e anche di momenti difficili, che lo hanno trasformato da promessa del calcio britannico a giocatore capace di incidere nelle partite più importanti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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