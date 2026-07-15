Gomez-Arnaldi a Umago un debutto che vale più di un ottavo
Matteo Arnaldi affronterà Federico Agustin Gomez nel primo turno dell’ATP 250 di Umago. Questo sarà il debutto del giocatore contro l’avversario, senza precedenti diretti. Dopo la partecipazione a Wimbledon, Arnaldi si prepara a tornare sulla terra rossa. La partita rappresenta un’occasione importante per il giocatore, che cerca di ottenere un risultato positivo nel torneo. La sfida si svolgerà su campi in terra battuta.
Sarà Federico Agustin Gomez il primo avversario di Matteo Arnaldi all’Atp 250 di Umago: analisi del match, precedenti e pronostico. Anche Matteo Arnaldi, dopo la rapida – ma non indolore, visto l’epilogo della trasferta – tappa a Wimbledon, si appresta a fare ritorno sulla terra rossa. A differenza dei suoi connazionali, ha deciso di optare per il torneo di Umago e farà il suo esordio direttamente negli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà Federico Agustin Gomez. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’argentino arriva dalle qualificazioni: ha già rotto il ghiaccio nel torneo, asfaltando peraltro altri due azzurri, e arriva all’appuntamento con fiducia e ritmo partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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