Sarà Federico Agustin Gomez il primo avversario di Matteo Arnaldi all’Atp 250 di Umago: analisi del match, precedenti e pronostico. Anche Matteo Arnaldi, dopo la rapida – ma non indolore, visto l’epilogo della trasferta – tappa a Wimbledon, si appresta a fare ritorno sulla terra rossa. A differenza dei suoi connazionali, ha deciso di optare per il torneo di Umago e farà il suo esordio direttamente negli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà Federico Agustin Gomez. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’argentino arriva dalle qualificazioni: ha già rotto il ghiaccio nel torneo, asfaltando peraltro altri due azzurri, e arriva all’appuntamento con fiducia e ritmo partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Gomez-Arnaldi, a Umago un debutto che vale più di un ottavo

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