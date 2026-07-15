Gli elettori di Vannacci non sono tutti fascisti, ma rappresentano una fetta di persone desiderose di un cambiamento rispetto alla situazione attuale. La discussione si concentra sulla percezione di un desiderio di ritorno a valori e modalità di vita passate, senza implicazioni di orientamenti estremisti. La questione ha suscitato reazioni, con alcuni che sottolineano come non si possa generalizzare le motivazioni dietro la scelta di voto. La polemica si è concentrata anche sull’uso di etichette e stereotipi.

di Carmelo Sant’Angelo Com’erano belli gli anni 80! Quando la liretta ti consentiva un mese di vacanza. È vero, spesso ti recavi dai parenti al sud, ma facevi la vita da signore. Viaggiavi di notte, per evitare il caldo, con l’Alfa Romeo 90 e all’albeggiare eri già sul ponte del traghetto con un arancino in mano a scrutare il fianco orientale della Sicilia. Sarebbero stati giorni di festa: tutte le mattine colazione al bar e la sera in pizzeria. Andavi a fare la spesa e con diecimila lire tornavi con le buste piene di frutta e ortaggi, che avevi scelto con cura, a mani nude. Nelle strade del borgo natìo tutto era rimasto immutato, ogni volto ti risultava familiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli elettori di Vannacci non sono (tutti) fascisti: è gente che vuole un downgrade

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Secondo la Sinistra gli elettori di Vannacci sono tutti FASC!ST!

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