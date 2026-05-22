Processo al volto di Vannacci a Torino per gli eventi fascisti cosa ha detto in tribunale Sono solo un consulente

Da torinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si è svolto il processo riguardante il volto noto legato a eventi riconducibili a ambienti di estrema destra. In aula, ha dichiarato di essere solo un consulente e di non aver mai dichiarato di essere fascista, né di averlo mai stato. Riguardo alla sua partecipazione a incontri presso un circolo torinese, ha precisato di essere stato invitato come ospite, smentendo ogni coinvolgimento diretto con il gruppo estremista associato. La vicenda si inserisce nel contesto di indagini su attività di estrema destra nella zona.

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Fascista lui? “Mai ho detto di esserlo, mai lo sono stato”. Vertice del circolo torinese di estrema destra Edoras, base del gruppo estremista Avanguardia Torino? “No, venivo invitato da loro come ospite”. Così oggi, 22 maggio, al tribunale di Torino, Enrico Forzese ha risposto all’interrogatorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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