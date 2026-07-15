gli attivisti che gli altri non vogliono fanno guadagnare nairobi

Il 22 giugno 2026, all’aeroporto di Entebbe, in Uganda, è atterrata l’avvocata keniana Martha Karua. È nota come attivista per i diritti umani ed ex ministra della giustizia. Si è recata nel paese per sostenere l’oppositore ugandese Kizza Besigye, in carcere da novembre 2024.

Il 22 giugno 2026 l’avvocata keniana Martha Karua, attivista per i diritti umani ed ex ministra della giustizia, è sbarcata all’aeroporto di Entebbe, in Uganda, per unirsi alla squadra dei difensori dell’oppositore ugandese Kizza Besigye, in stato di arresto dal novembre 2024. Non ci è riuscita: alcuni agenti l’hanno intercettata, le hanno confiscato il telefono e altri dispositivi, e l’hanno costretta a salire su un aereo per tornare a Nairobi. Il governo ugandese ha riferito che il provvedimento è stato necessario per “ragioni di sicurezza nazionale” (una giustificazione buona per tutte le situazioni). In realtà, così ha impedito la collaborazione di un’esperta straniera in una fase particolarmente delicata del processo a Besigye, accusato di tradimento. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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