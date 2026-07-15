Giulio Berruti è un vero gentiluomo! Sapete perché non è andato al matrimonio della figlia di Michelle Hunziker? Motivo nobile

Giulio Berruti non ha partecipato al matrimonio della figlia di Michelle Hunziker. La decisione è stata presa per motivi personali, secondo quanto riferito. Dopo anni di riservatezza, l'attrice ha confermato pubblicamente la relazione con Berruti.

Dopo aver scelto per lungo tempo la discrezione, Michelle Hunziker ha deciso di parlare apertamente della relazione con Giulio Berruti. Nell’intervista concessa a Vanity Fair, la conduttrice ha raccontato come stia vivendo questa fase della sua vita sentimentale, soffermandosi sia sul profondo equilibrio trovato accanto all’attore sia su alcuni retroscena che avevano alimentato il gossip nelle ultime settimane. Tra questi, anche la sua assenza alle nozze di Aurora Ramazzotti, finalmente spiegata dalla diretta interessata. Giulio Berruti non è andato al matrimonio della figlia di Michelle Hunziker: ecco il motivo. Uno dei temi affrontati da Michelle Hunziker riguarda il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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