Giorgio Panariello annuncia il ritorno in televisione con uno spettacolo natalizio su Mediaset. Durante un evento a Cernobbio, ha dichiarato di avere più paura degli uomini rispetto ai robot. Lo show fa parte della programmazione estiva sotto il progetto “E se domani”. La performance si terrà nel Lake Sound Park e prevede un mix di intrattenimento e riflessioni sul futuro.

Cernobbio (Como)- Quattro passi nel domani e una risata. Giorgio Panariello approda stasera a Cernobbio, sotto l’egida del Lake Sound Park, con la tranche estiva di “E se domani.”, spettacolo teatrale che “parlando di futuro, bypassa abbastanza il presente”. “D’estate, quando la gente se ne sta in vacanza e tranquilla, non mi va di salire sul palco a parlare di Trump, dei bombardamenti sull’Iran o della Meloni che litiga”, racconta il comico toscano, 65 anni, in scena il 7 settembre pure al Castello Sforzesco di Vigevano. “Preferisco portare l’attenzione su mondi immaginifici e personaggi inesistenti - come il bagnino sulla spiaggia o il signore al bar - che permettono di scherzare senza urtare troppo la sensibilità delle persone”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Giorgio Panariello: “I robot? Ho più paura degli uomini”. Il ritorno in tv (su Mediaset): “Con uno show natalizio”

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