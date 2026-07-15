Giorgia Meloni Presidente della Repubblica e Vannacci Premier il piano per il ribaltone istituzionale nel 2029 - RETROSCENA

Notizia in breve

Secondo quanto riportato, nel 2029 si sarebbe pianificato un cambio di governo con Meloni come Presidente della Repubblica e Vannacci come Premier. La leader di un partito di centrodestra avrebbe voluto attuare una riforma costituzionale per trasformare la Repubblica in un sistema presidenziale. Il progetto prevedeva che Meloni diventasse direttamente presidente, superando la posizione di Presidente del Consiglio. Questa strategia sarebbe stata segnalata da fonti interne a un'organizzazione considerata parte dello stato profondo.