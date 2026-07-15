Giorgia Meloni Presidente della Repubblica e Vannacci Premier il piano per il ribaltone istituzionale nel 2029 - RETROSCENA
Secondo quanto riportato, nel 2029 si sarebbe pianificato un cambio di governo con Meloni come Presidente della Repubblica e Vannacci come Premier. La leader di un partito di centrodestra avrebbe voluto attuare una riforma costituzionale per trasformare la Repubblica in un sistema presidenziale. Il progetto prevedeva che Meloni diventasse direttamente presidente, superando la posizione di Presidente del Consiglio. Questa strategia sarebbe stata segnalata da fonti interne a un'organizzazione considerata parte dello stato profondo.
Questo il piano raccolto nel deep State dal Giornale d'Italia. La leader di FdI era intenzionata a portare avanti la riforma per una Repubblica presidenziale, ma diventare direttamente presidente della Repubblica sarebbe un modo per superare la delusione Giorgia Meloni Presidente della Repubb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Meloni Presidente della Repubblica Vannacci Presidente del Consiglio Sinistra al Maloox
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