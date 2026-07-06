Trump vuole demolire Meloni con attacchi mediatici il piano del presidente Usa per lanciare altro Premier ipotesi Vannacci
Da fonti della Casa Bianca si apprende che il presidente degli Stati Uniti intende colpire duramente la premier italiana attraverso attacchi mediatici. La strategia sembra finalizzata a indebolire la figura della leader italiana, con l’obiettivo di favorire un altro possibile candidato, tra cui si valuta anche un generale in servizio. La tensione tra il presidente americano e la prima ministra italiana si fa sempre più evidente.
"The President wants to demolish miss Meloni", Donald vuole demolire Giorgia. È il commento che trapela dalla Casa Bianca e che fotografa il clima di forte tensione tra il presidente americano e la presidente del Consiglio italiana. Il piano di Trump potrebbe essere quello di far diventare Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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