Da fonti della Casa Bianca si apprende che il presidente degli Stati Uniti intende colpire duramente la premier italiana attraverso attacchi mediatici. La strategia sembra finalizzata a indebolire la figura della leader italiana, con l’obiettivo di favorire un altro possibile candidato, tra cui si valuta anche un generale in servizio. La tensione tra il presidente americano e la prima ministra italiana si fa sempre più evidente.

"The President wants to demolish miss Meloni", Donald vuole demolire Giorgia. È il commento che trapela dalla Casa Bianca e che fotografa il clima di forte tensione tra il presidente americano e la presidente del Consiglio italiana. Il piano di Trump potrebbe essere quello di far diventare Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - “Trump vuole demolire Meloni con attacchi mediatici”, il piano del presidente Usa per lanciare altro Premier, ipotesi Vannacci

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Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace

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Trump: " Meloni vuole tornare amica. No, grazie". La premier: "Attacchi insensati. Italia nazione sovrana"Donald Trump ha twittato che Meloni vuole tornare amica, ma lui non è interessato.

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