Trump vuole demolire Meloni con attacchi mediatici il piano del presidente Usa per lanciare altro Premier ipotesi Vannacci

Da ilgiornaleditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da fonti della Casa Bianca si apprende che il presidente degli Stati Uniti intende colpire duramente la premier italiana attraverso attacchi mediatici. La strategia sembra finalizzata a indebolire la figura della leader italiana, con l’obiettivo di favorire un altro possibile candidato, tra cui si valuta anche un generale in servizio. La tensione tra il presidente americano e la prima ministra italiana si fa sempre più evidente.

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"The President wants to demolish miss Meloni", Donald vuole demolire Giorgia. È il commento che trapela dalla Casa Bianca e che fotografa il clima di forte tensione tra il presidente americano e la presidente del Consiglio italiana. Il piano di Trump potrebbe essere quello di far diventare Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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