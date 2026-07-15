Il ministro dell’Economia ha dichiarato che non è più il momento che lo Stato sia azionista nelle banche. La sua affermazione è stata fatta durante l’assemblea dell’Associazione bancaria italiana. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla posizione o sui piani futuri riguardanti il ruolo dello Stato nel settore bancario. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla gestione pubblica delle istituzioni finanziarie.

E’ finito il tempo dello Stato come azionista di banche. E’ il pensiero del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti espresso in occasione dell’ assemblea dell’Abi. Attenzione continua su assetti propretari. “Sono fiducioso che questa sia l’ultima assemblea dell’ Abi in cui il governo è socio di istituti perché considero il ruolo dell’azionista pubblico concluso – osserva Giorgetti – non si esaurisce invece l’attenzione e il rigore con cui continueremo a monitorare, anche sul piano degli assetti proprietari e dell’ evoluzione del settore bancario, della sua collocazione nella dimensione europea e della sua capacità di svolgere una funzione costituzionale di collegare risparmi, prestiti e investimenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorgetti: “E’ finito il tempo dello Stato come azionista nelle banche”

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