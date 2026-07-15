Gioco illegale sequestrati 24 apparecchi in provincia di Taranto | cinque responsabili segnalati
In provincia di Taranto, sono stati sequestrati 24 apparecchi elettronici utilizzati per il gioco illegale. Cinque persone sono state segnalate alle autorità competenti. L'operazione ha portato al ritiro dei dispositivi e alla denuncia degli coinvolti, senza ulteriori dettagli sul luogo o sulle modalità dell'intervento. Il sequestro si inserisce nelle attività di contrasto al gioco non autorizzato.
Tarantini Time Quotidiano Ventiquattro apparecchi elettronici da gioco sequestrati e cinque persone segnalate alle autorità competenti. È il bilancio di un’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Taranto, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito di un piano di controlli contro il gioco illegale e irregolare. Gli accertamenti hanno interessato diversi circoli ricreativi distribuiti sull’intero territorio provinciale e sono stati pianificati sulla base di specifiche analisi di rischio sviluppate congiuntamente dai due enti. Nel corso delle verifiche, i militari delle Fiamme Gialle e i funzionari dell’Agenzia hanno individuato 24 apparecchi da gioco risultati non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, procedendo al loro sequestro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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