In provincia di Taranto, sono stati sequestrati 24 apparecchi elettronici utilizzati per il gioco illegale. Cinque persone sono state segnalate alle autorità competenti. L'operazione ha portato al ritiro dei dispositivi e alla denuncia degli coinvolti, senza ulteriori dettagli sul luogo o sulle modalità dell'intervento. Il sequestro si inserisce nelle attività di contrasto al gioco non autorizzato.

Tarantini Time Quotidiano Ventiquattro apparecchi elettronici da gioco sequestrati e cinque persone segnalate alle autorità competenti. È il bilancio di un’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Taranto, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito di un piano di controlli contro il gioco illegale e irregolare. Gli accertamenti hanno interessato diversi circoli ricreativi distribuiti sull’intero territorio provinciale e sono stati pianificati sulla base di specifiche analisi di rischio sviluppate congiuntamente dai due enti. Nel corso delle verifiche, i militari delle Fiamme Gialle e i funzionari dell’Agenzia hanno individuato 24 apparecchi da gioco risultati non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, procedendo al loro sequestro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Gioco illegale, sequestrati 24 apparecchi in provincia di Taranto: cinque responsabili segnalati

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