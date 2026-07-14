Dove vedere in tv Giappone-Italia Nations League volley 2026 | orario programma streaming

L’Italia giocherà contro il Giappone nella prima partita dell’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile. La partita si terrà a Osaka, dove gli azzurri sono arrivati per disputare gli ultimi quattro incontri. La sfida tra le due squadre aprirà la serie di incontri in terra asiatica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online.

L’Italia affronterà il Giappone nella partita che aprirà l’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile: gli azzurri sono sbarcati a Osaka per disputare gli ultimi quattro incontri e inizieranno la propria avventura in terra asiatica proprio contro i padroni di casa. L’appuntamento è per mercoledì 15 luglio alle ore 12.20 italiane, quando i Campioni del Mondo in carica saranno chiamati a fronteggiare gli arcigni nipponici in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno conquistato cinque vittorie nei primi otto match disputati nel massimo circuito internazionale itinerante, dunque sono in piena corsa per qualificarsi alla Final Eight, a cui accederanno le prime sette classificate e la Cina in qualità di Paese ospitante degli atti conclusivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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