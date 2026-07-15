Giappone-Italia oggi in tv Nations League volley 2026 | orario canale programma streaming

Notizia in breve

Oggi si gioca la partita tra Giappone e Italia valida per le qualificazioni alla Volleyball Nations League 2026. La sfida si svolge a Osaka e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. L’orario di inizio e il canale di trasmissione sono disponibili sui siti ufficiali della competizione. La partita rappresenta una fase cruciale per le ambizioni delle squadre nelle qualificazioni.