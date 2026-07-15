Giappone-Italia oggi in tv Nations League volley 2026 | orario canale programma streaming
Oggi si gioca la partita tra Giappone e Italia valida per le qualificazioni alla Volleyball Nations League 2026. La sfida si svolge a Osaka e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. L’orario di inizio e il canale di trasmissione sono disponibili sui siti ufficiali della competizione. La partita rappresenta una fase cruciale per le ambizioni delle squadre nelle qualificazioni.
Per l’Italia è arrivato il momento più delicato della fase di qualificazione della Volleyball Nations League 2026. La trasferta di Osaka, sede dell’ultima settimana di gare, rappresenta infatti lo snodo decisivo della stagione: gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno ancora il destino nelle proprie mani, ma per conquistare un posto alle Finals servirà un finale di alto livello. Il primo ostacolo è subito il più impegnativo: mercoledì 15 luglio alle ore 12.20 italiane capitan Simone Giannelli e compagni sfideranno il Giappone, padrone di casa e leader della classifica generale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI VOLLEY DALLE 12.20 La formazione azzurra arriva all’appuntamento dopo il periodo di preparazione svolto a Cavalese, concluso con l’amichevole disputata contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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