Giappone grande caldo a Tokyo | residenti con mini ventilatori e asciugamani rinfrescanti

Da lapresse.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Tokyo, la temperatura ha raggiunto i 35 gradi, provocando l’uso diffuso di mini ventilatori, ventagli e asciugamani freschi tra i residenti. Le strade sono animate da persone che cercano di raffreddarsi, molte con dispositivi portatili e accessori per il sollievo dal caldo. La città si prepara a affrontare le alte temperature con misure di protezione individuale.

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Il grande caldo sta colpendo anche il Giappone e la capitale Tokyo. Toccati anche i 35° con i residenti che cercano di difendersi con mini ventilatori, ventagli e anche asciugamani freschi da mettersi intorno al collo. In molti si rifugiano nei parchi. Mercoledì diramata un’allerta per colpi di calore. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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