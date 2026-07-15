A Tokyo, la temperatura ha raggiunto i 35 gradi, provocando l’uso diffuso di mini ventilatori, ventagli e asciugamani freschi tra i residenti. Le strade sono animate da persone che cercano di raffreddarsi, molte con dispositivi portatili e accessori per il sollievo dal caldo. La città si prepara a affrontare le alte temperature con misure di protezione individuale.

Il grande caldo sta colpendo anche il Giappone e la capitale Tokyo. Toccati anche i 35° con i residenti che cercano di difendersi con mini ventilatori, ventagli e anche asciugamani freschi da mettersi intorno al collo. In molti si rifugiano nei parchi. Mercoledì diramata un’allerta per colpi di calore. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, grande caldo a Tokyo: residenti con mini ventilatori e asciugamani rinfrescanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tokyo Hands Stationery Store | Everything Stationery in One Place

Notizie e thread social correlati

Caldo e temporali a Roma: è ancora bollino rosso. Protezione civile in strada per turisti e residenti, ventilatori al ColosseoRoma si trova ancora sotto il livello di allerta rosso a causa delle alte temperature, con temperature che hanno portato a condizioni di ondate di...

Giappone tra tifone Jangmi e caldo estremo: Tokyo paralizzata tra blackout e allagamentiIl tifone Jangmi si è mosso rapidamente da Okinawa verso Tokyo, causando blackout e allagamenti nella capitale giapponese.

Argomenti più discussi: Grande caldo, sull'Italia arriva la terza ondata: Picco a metà settimana, è l'anticiclone africano. Allarme siccità: in 10 giorni stop all'irrigazione dal Po; Vacanze, il grande caldo spinge i padovani verso le mete nordiche il 14 luglio 2026; Giappone, il caldo estremo spinge i meteorologi a inventare nuove parole.

Giappone a febbraio? reddit

Giappone, grande caldo a Tokyo: residenti con mini ventilatori e asciugamani rinfrescantiIl grande caldo sta colpendo anche il Giappone e la capitale Tokyo. Toccati anche i 35° con i residenti che cercano di difendersi con mini ventilatori, ... lapresse.it