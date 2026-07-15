George Lucas ha commentato il ruolo dell’intelligenza artificiale nel cinema, affermando che rappresenta un progresso e che il pubblico ha troppo potere nel processo creativo. Ha criticato gli studi di produzione, che si affidano eccessivamente ai focus group e ai test screening, sostenendo che questa tendenza limita la libertà artistica. Lucas ha quindi difeso l’uso dell’IA come strumento innovativo per lo sviluppo di nuovi contenuti cinematografici.

George Lucas riflette sul futuro del cinema, difende l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento creativo e attacca l'eccessiva dipendenza degli studios da focus group e test screening, sostenendo che oggi i fan influenzano troppo le decisioni artistiche. George Lucas torna a parlare di cinema e lo fa affrontando due dei temi più discussi degli ultimi anni: il crescente impiego dell'intelligenza artificiale nelle produzioni hollywoodiane e il rapporto, sempre più stretto, tra gli studios e il pubblico durante lo sviluppo di un film. Secondo il creatore di Star Wars, l'industria sta concedendo troppo spazio ai gusti degli spettatori, finendo per sacrificare la visione degli autori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - George Lucas difende l'IA nel cinema: "Hanno dato troppo potere al pubblico, questo è il progresso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

George Lucas torna al cinema dopo circa 20 anni: niente Star Wars, il suo ritorno passa dalla voceGeorge Lucas tornerà al cinema dopo circa 20 anni, ma non con un film di Star Wars.

Leggi anche: È morta Marcia Lucas per un cancro metastatico, la montatrice Premio Oscar ed ex di George Lucas aveva 80 anni

Temi più discussi: George Lucas difende l’intelligenza artificiale; Star Wars, Lucas torna su Jar Jar Binks e provoca i fan; Star Wars, George Lucas difende Jar Jar Binks: 'Dicevano lo stesso di C-3PO!'; Millie Bobby Brown non ne può più: A 15 anni mi dicevano che ne dimostravo 60!.

Star Wars, George Lucas difende Jar Jar Binks: 'Dicevano lo stesso di C-3PO!'George Lucas difende le sue scelte nei prequel di Star Wars, ribadendo che la saga è sempre stata pensata per un pubblico giovane. cinema.everyeye.it

Star Wars, Lucas torna su Jar Jar Binks e provoca i fanLe proteste contro Jar Jar Binks non hanno cambiato il giudizio di George Lucas sul personaggio. Tornando sulla reazione riservata alla trilogia prequel, il regista ha sostenuto che una parte dei ... spaziogames.it