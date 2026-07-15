I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle 19:15 di oggi in via Rinaldo Piaggio a Pontedera per soccorrere un gatto rimasto incastrato nel vano motore di un'auto. L'animale è stato recuperato e messo in sicurezza. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

PONTEDERA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle nella serata di oggi (15 luglio) intorno alle 19,15 in via Rinaldo Piaggio nel Comune di Pontedera per un soccorso ad animale. Una passante ha udito il miagolio di un gatto provenire dal cofano di una autovettura parcheggiata. Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a recuperare e mettere in salvo il felino, che era impossibilitato ad uscire dal vano motore, affidandolo ad una organizzazione di volontariato di Lajatico. Sul posto è intervenuta anche la polizia dell’Unione Valdera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Gatto incastrato nel vano motore di un’auto salvato dai vigili del fuoco

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