Il prezzo tutelato del gas naturale a giugno 2026 è stato fissato a 0,50 euro per metro cubo. Nel frattempo, il PSV è in calo, ma rimane sopra la media mensile. Il costo del gas, aggiornato quotidianamente, influisce sulla spesa energetica delle famiglie italiane.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Il costo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella spesa energetica delle famiglie italiane. Con le continue oscillazioni dei mercati internazionali e le revisioni periodiche delle tariffe da parte di ARERA, è fondamentale restare aggiornati sul prezzo effettivo di un metro cubo di gas (Smc) e su come questo si riflette nella bolletta domestica. Oggi, conoscere il prezzo aggiornato significa poter stimare con maggiore precisione quanto si spenderà ogni mese e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo ma sopra la media mensile

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Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a maggio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensileIl prezzo del gas naturale tutelato per maggio 2026 è stabilito a 0,50 euro per metro cubo.

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