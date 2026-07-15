In due settimane, dal primo luglio al 14, il livello delle acque del lago di Garda è sceso di 13 centimetri, da 95 a 82 cm sopra lo zero idrometrico. Vale a dire, su per giù, un centimetro al giorno, di cui all’incirca la metà dovuto all’evaporazione dell’acqua per il gran caldo. Non è ancora emergenza ma il repentino e costante calo di risorsa idrica inizia a preoccupare seriamente, poiché l’estate è ancora lunga. Ogni centimetro di livello dei 370 chilometri quadrati di superficie del Garda corrisponde a 3,6 milioni di metri cubi d’acqua. Solo in luglio, dunque, se ne sono andati quasi 47 milioni di mc di oro blu. «Anche se il Garda... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Garda, troppi prelievi ed evaporazione: il lago perde un centimetro di acqua ogni giorno

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