Garda troppi prelievi ed evaporazione | il lago perde un centimetro di acqua ogni giorno
Dal primo al 14 luglio, il livello del lago di Garda è diminuito di 13 centimetri, passando da 95 a 82 centimetri sopra lo zero idrometrico. La perdita di acqua si attesta a circa un centimetro al giorno, con circa la metà di questa quantità attribuibile all’evaporazione causata dall’alta temperatura. La riduzione del livello si concentra su un arco di due settimane, evidenziando un rapido calo delle acque.
In due settimane, dal primo luglio al 14, il livello delle acque del lago di Garda è sceso di 13 centimetri, da 95 a 82 cm sopra lo zero idrometrico. Vale a dire, su per giù, un centimetro al giorno, di cui all’incirca la metà dovuto all’evaporazione dell’acqua per il gran caldo. Non è ancora emergenza ma il repentino e costante calo di risorsa idrica inizia a preoccupare seriamente, poiché l’estate è ancora lunga. Ogni centimetro di livello dei 370 chilometri quadrati di superficie del Garda corrisponde a 3,6 milioni di metri cubi d’acqua. Solo in luglio, dunque, se ne sono andati quasi 47 milioni di mc di oro blu. «Anche se il Garda... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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