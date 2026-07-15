Gambro summit a Roma | in bilico 500 occupati

Il 30 luglio si terrà un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per discutere della crisi di Vantive-Gambro. La proprietà ha già deciso di vendere lo stabilimento di Medolla, mettendo a rischio circa 500 posti di lavoro. La convocazione del tavolo segue le tensioni legate alla possibile cessione e mira a trovare soluzioni per la tutela dei lavoratori coinvolti.

Convocato il 30 luglio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il prossimo tavolo sulla crisi Vantive-Gambro, la cui proprietà ha già deciso di cedere lo storico stabilimento di Medolla. L’appuntamento romano sarà a mezzogiorno e da esso ci si attende di compiere qualche passo avanti in questa vertenza di una storica azienda del biomedicale che si trascina da mesi, passi che facciano intravedere una prospettiva futura per il sito produttivo, i suoi 500 occupati, ma anche per tante famiglie della Bassa modenese e del Basso mantovano, e di numerose piccole e medie imprese dell’indotto. "L’incontro al Mimit – spiega il sindaco di Medolla Alberto Calciolari–- sarà una tappa di rilievo per comprendere lo stato delle trattative avviate dalla proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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