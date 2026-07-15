Futuro Pellegrino Martin Palermo si sbilancia | Merita la Juventus

Martin Palermo, leggenda del Boca Juniors, ha dichiarato che Mateo Pellegrino merita di giocare con la Juventus. Palermo ha sottolineato che l’attaccante del Parma ha disputato la stagione corretta, conosce ormai il campionato italiano e si mostra molto più maturo rispetto al passato. La sua opinione si basa sulla crescita evidenziata dal giocatore nel corso dell’ultimo anno. Palermo ha anche parlato del suo passato e della sua esperienza nel calcio italiano.

Leggenda del Boca Juniors, Martin Palermo ha parlato a ParmaToday dell'attaccante del Parma Mateo Pellegrino: "Pellegrino ha disputato l’annata giusta conosce ormai il campionato italiano ed è molto più maturo. Arrivare alla Juventus sarebbe un passo fondamentale per la sua carriera. Credo che sia il momento ideale per cambiare. A Parma ha fatto bene e, a sua volta, il Parma è stato prezioso per la sua crescita. Lo dicono i numeri: ha disputato un buon campionato e mettendo in mostra il pezzo forte del suo repertorio: il gioco aereo. In una squadra come la Juventus troverebbe sfide ed esigenze superiori, ma ho fiducia nelle sue capacità perché è un ragazzo molto professionale e molto esigente con se stesso. 🔗 Leggi su Sosfanta.com

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