Fuori dal bagno mi gridano ancora ‘plin plin’ Il segreto del matrimonio? Non esserci d’intralcio | parla Cristina Chiabotto

Notizia in breve

Cristina Chiabotto ha raccontato di sentirsi ancora chiamare “plin plin” quando entra in bagno, come accaduto durante la pubblicità in cui era protagonista con un noto calciatore. La modella ha spiegato che il segreto del matrimonio, secondo lei, è non essere di intralcio. La battuta è stata rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha ricordato il famoso spot pubblicitario che l’ha vista protagonista per nove anni.