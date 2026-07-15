Fuori dal bagno mi gridano ancora ‘plin plin’ Il segreto del matrimonio? Non esserci d’intralcio | parla Cristina Chiabotto
Cristina Chiabotto ha raccontato di sentirsi ancora chiamare “plin plin” quando entra in bagno, come accaduto durante la pubblicità in cui era protagonista con un noto calciatore. La modella ha spiegato che il segreto del matrimonio, secondo lei, è non essere di intralcio. La battuta è stata rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha ricordato il famoso spot pubblicitario che l’ha vista protagonista per nove anni.
“Quando andavo in bagno, c’era sempre qualcuno che fuori dalla porta gridava plin plin. E succede ancora”. Cristina Chiabotto esordisce con questa battuta nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ricordando il tormentone dello storico spot pubblicitario che per nove anni la vide protagonista accanto ad Alessandro Del Piero. Un’esperienza professionale di cui conserva un ricordo nitido e gioioso: “La coppia funzionava, eravamo protagonisti di spot allegri. Ci divertiva lavorare insieme e si vedeva. Fu lui a farmi amare perdutamente la Juventus”. A quasi quarant’anni, che compirà il prossimo settembre, l’ex Miss Italia mostra una forma fisica eccellente e un approccio molto pragmatico al passare del tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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