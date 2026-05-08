Una figura molto conosciuta nel borgo di Sassello è venuta a mancare, lasciando un vuoto tra i residenti e gli appassionati di pasta fresca. Si tratta del custode di un segreto che da decenni accompagnava le tradizioni locali, in particolare legate alla produzione di pasta fresca. La sua presenza aveva influenzato anche le attività sociali, come le riunioni presso la bocciofila, diventate momenti di ritrovo e condivisione.

? Punti chiave Chi era l'uomo che custodiva il segreto della pasta di Sassello?. Come ha influenzato la vita sociale del borgo e della bocciofila?. Quale vuoto lascia la scomparsa di questo storico artigiano locale?. Dove si riunirà la comunità per l'ultimo saluto a Plin?.? In Breve Carlo Zunino aveva 71 anni ed era noto come Plin. Esequie venerdì 8 maggio ore 15:30 presso chiesa Santissima Trinità. Lavoratore storico della bottega di pasta fresca familiare a Sassello. Frequentatore stimato della bocciofila di Palo nel territorio locale. Sassello si prepara a dare l’ultimo saluto a Carlo Zunino, noto in tutto il paese come Plin, la cui scomparsa avvenuta mercoledì ha colpito profondamente la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassello piange il “Plin”: addio al custode della pasta fresca

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